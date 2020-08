Der 23-jährige Stürmer spielte zuletzt in der NHL-Organisation der Columbus Blue Jackets. Mehrheitlich war er für das Farmteam Cleveland Monsters in der AHL im Einsatz (26 Skorerpunkte in 53 Spielen), kam aber auch zu seinen ersten drei Einsätzen in der NHL.

Thürkaufs Vertrag in Nordamerika lief im Sommer aus. Bis er eine neue Anstellung in der NHL gefunden hat, spielt er für den EV Zug, den er 2015 als Junior Richtung Kanada verlassen hatte.