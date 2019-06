Ryan O'Reilly (17.) und Alex Pietrangelo (20.) legten mit ihren Treffen im ersten Drittel den Grundstein für den erstmaligen Erfolg. "Was für ein unglaubliches Jahr", bilnazierte Captain Pietrangelo. Grossen Anteil am historischen Sieg in der Belle gegen Boston hatte auch Goalie Jordan Binnington, der in Spiel 7 32 Paraden zeigte.

Nachdem die ersten drei Finalteilnahmen für St. Louis in Enttäuschungen endeten, klappte es im vierten Anlauf doch noch mit dem Titelgewinn. Die 1967 gegründete Franchise hatte ihre ersten drei Finalduelle jeweils mit 0:4 Siegen verloren.