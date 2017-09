Die Lions erlebten bei der 1:6-Niederlage in Lugano einen Abend zum Vergessen. Die Tore zum 0:2 durch Julien Vauclair (5.) und Alessio Bertaggia (18.) kassierte der ZSC im Powerplay. Für Lugano, das zudem zweimal in Überzahl traf, war es der fünfte Heimsieg in Folge gegen die Stadtzürcher. Dario Bürgler zeichnete sich bei den Tessinern als Doppeltorschütze aus.

Bern verlor bei Genève-Servette 1:2. Sämtliche Tore fielen im ersten Drittel. Jérémy Wick (2.) und Daniel Rubin (6.) brachten das Heimteam früh 2:0 in Führung, Mehr als der Anschlusstreffer durch Maxim Noreau (10.) gelang dem mit zwei Heimsiegen in die Saison gestarteten SCB in der Folge nicht mehr. Servette beendete eine fünf Partien dauernde Niederlagenserie gegen die Berner.

Davos feierte dank dreier Tore im letzten Drittel den fünften Sieg in Folge in Kloten. Die Tore vom 0:2 (36.) zum 2:2 (46.) erzielten Marc Wieser und Chris Egli innert 75 Sekunden. Egli zeichnete in der 51. Minute auch für das entscheidende 3:2 verantwortlich. Den zweiten Treffer der nach wie vor punktelosen Klotener schoss Tim Bozon, der erstmals in der National League reüssierte. Bozon war im März 2014 an einer schweren Hirnhautentzündung erkrankt und lag zwölf Tage im künstlichen Koma.