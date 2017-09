Müller und Hischier machten für die New Jersey Devils beim 4:1-Sieg gegen die Montreal Canadiens Werbung in eigener Sache. Der Zürcher Verteidiger traf bereits in der ersten Spielminute. Nach 51 Sekunden zappelte der Puck nach seinem einzigen Torschuss im Netz. Der First-Overall-Draft Hischier brachte New Jersey kurz vor der zweiten Pause erneut mit 2:1 Toren in Front. Der junge Walliser und Müller hatten bereits vor vier Tagen beim ersten Testspiel der Devils getroffen.

Sven Andrighetto setzte sich mit den Colorado Avalanche gegen die Dallas Stars 5:1 durch. Der Schweizer traf im Powerplay. In einem weiteren Testspiel liess sich Nino Niederreiter einen Assist gutschreiben. Er gewann mit den Minnesota Wild und Teamkollege Christoph Bertschy gegen die Winnipeg Jets 1:0.