Sven Andrighetto holt mit den Colorado Avalanche beim 4:1 gegen St. Louis zum neunten Mal in Folge zu punkten. Colorado rückt damit in der Western Conference auf einen Wildcard-Platz vor. Die Florida Panthers mit Denis Malgin feiern gegen die Boston Bruins einen 3:0-Heimsieg und den 16. Erfolg in 21 Spielen. Der Rückstand auf die Playoff-Ränge: 3 Punkte. (SDA/sih)

Weitere Resultate

St. Louis - Colorado 1:4

Winnipeg - Chicago 6:2

L.A. - Detroit 4:1

Buffalo – Toronto 2:5

N.Y. Islanders - Washington 3:7

Philadelphia - Columbus 3:5

Montreal – Pittsburgh 3:5

Florida (mit Malgin) - Boston 3:0