👉 Get the inside view - so fühlt sich ein Sieg gegen Schweden an...😍! Einfach geil 💪 - #MySportsCH bleibt für euch am Puck bei den #WorldJuniors2019! Für Erste brauchen wir aber die Ambulanz 🙌 - Herzrasen, Herzversagen, ach lassen wir das! #MyHockey @SwissIceHockey pic.twitter.com/SuLip2OCqJ