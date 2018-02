Der zeitweilige Ausgleich für Columbus fiel in der 57. Minute der regulären Spielzeit. Cam Atkinson traf auf Vorarbeit Kukans. Seit seiner Berufung in die NHL-Mannschaft Ende Januar hat sich der 24-jährige Zürcher in neun Spielen vier Assistpunkte gutschreiben lassen - zuletzt zwei in Folge.

Für die Flyers bedeutete das 2:1 den ersten Auswärtssieg gegen die Blue Jackets seit dem Jahr 2005.