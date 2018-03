Exakt 18 Tage ist es her, als die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in Südkorea an den Olympischen Spielen eine der grössten Enttäuschungen der jüngeren Geschichte erlebte. Die 1:2-Niederlage im Achtelfinal gegen Deutschland. Mittendrin statt nur dabei waren auch acht Akteure des SC Bern.