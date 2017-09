Riat bestätigte seine Reise nach Nordamerika gegenüber der "Tribune de Genève". "Sie wollen mich beim Arbeiten sehen", sagte Riat über die Einladung der Washington Capitals. "Aber ich werde wohl bald wieder zurück sein. Ich hoffe ein bisschen stärker, um dem Team weiter zu helfen."

Eigentlich wäre Riat schon in der vergangenen Woche an ein Turnier mit Rookie-Spielern nach Florida gereist. Diesen Trip hatte er aber aufgrund des Wirbelsturms "Irma" absagen müssen. Beim Trainingscamp der Capitals, die sich 2016 die Rechte am 20-Jährigen gesichert haben, wird Riat auch auf Superstar Alexander Owetschkin treffen.