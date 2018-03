Philadelphia trieb Crosby einmal mehr zu einer Topleistung an. Der wohl beste Spieler der Welt hat nun sagenhafte 91 Punkte in 62 Partien gegen die Flyers erzielt. Gleichzeitig erhöhte er sein Total an Punkten in der Qualifikation der NHL auf 1100 (404 Tore), wobei er dafür bloss 850 Partien benötigte.