Dies gab die Tessiner Regierung bekannt. Betroffen sind die Partie Ambri-Piotta gegen Davos am Freitag sowie das Derby zwischen Lugano und Ambri am Samstag. Lugano kämpft in den letzten beiden Runden der Qualifikation noch um einen Playoff-Platz.

Ebenfalls abgesagt wurden im Tessin sämtliche noch bevorstehende Fasnachtsveranstaltungen.