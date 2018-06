Völlig ausgelaugt sass er in der Kabine. Kein Lächeln kam ihm über die Lippen, es war Alexander Owetschkin nicht anzusehen, dass er in der NHL, der besten Eishockey-Liga der Welt, nur noch einen Sieg von seinem ersten Stanley-Cup-Triumph entfernt ist. «Es fühlt sich gut an, aber es ist noch nicht vorbei», sagte der Captain der Washington Capitals nach dem so wichtigen 6:2 gegen die Vegas Golden Knights in der Nacht auf Dienstag (MEZ).

Mit 3:1 führen die «Caps» jetzt in der Finalserie, die Belohnung dafür sind drei Matchbälle. Schon in der Nacht auf Freitag könnte mit einem weiteren Sieg fast genau 44 Jahre nach der Klubgründung vom 11. Juni 1974 das lange Warten in der US-Hauptstadt auf den ersten NHL-Titel ein Ende haben.