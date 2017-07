Nachdem Berra den Durchbruch in Nordamerika in den letzten vier Jahren nicht geschafft hatte, strebte der frühere Davoser und Bieler Goalie in diesem Frühling eine Rückkehr in die Schweiz an. Im April unterzeichnete er mit Fribourg-Gottéron einen Dreijahresvertrag, der eine Ausstiegsklausel bis Juli für die NHL beinhaltete.

Entgegen aller Erwartungen

Entgegen aller Erwartungen erhielt Berra von den Anaheim Ducks nun ein Angebot für die Saison 2017/2018. Berra nahm das Angebot an und unterschrieb einen Einwegvertrag. Er wird damit in der AHL gleich viel verdienen wie in der NHL. Der Vertrag von Berra für die weiteren zwei Saisons mit Fribourg-Gottéron bleibt jedoch gültig.

Gottérons Sportdirektor Christian Dubé betonte: «Die Ausstiegsklausel bis Juli war damals nicht verhandelbar. Berra ist nun selbst überrascht. Es ist seine letzte Chance, in der NHL zu spielen. Ich verstehe ihn.»

Durchbruch (noch) nicht geschafft

Nach Calgary, Colorado und zuletzt Florida, ist Anaheim die vierte Station von Berra in der NHL. Als Stammgoalie konnte er sich in der besten Liga der Welt bisher jedoch nicht etablieren. Zu den meisten NHL-Einsätzen kam Berra in seiner Premiere-Saison, als er 2013/2014 29 Mal für Calgary und Colorado zwischen den Pfosten stand. In der letzten Saison bestritt Berra lediglich sieben NHL-Spiele für die Florida Panthers, ansonsten wurde er im AHL-Farmteam Springfield Thunderbirds eingesetzt.

Bei den Anaheim Ducks, dem früheren Klub von Jonas Hiller und Luca Sbisa, trifft Berra mit John Gibson und Ryan Miller (kommt von den Vancouver Canucks) auf zwei starke Konkurrenten auf der Goalieposition. Anaheim war in der abgelaufenen Saison bis in den Final der Western Conference vorgestossen. Dort scheiterten die Kalifornier aber an den Nashville Predators mit dem Schweizer Trio Roman Josi, Yannick Weber und Kevin Fiala.

Berra weg, Conz weg

Die Vereinsverantwortlichen von Fribourg-Gottéron arbeiten nun mit Hochdruck daran, eine Nachfolgelösung für Berra für die bevorstehende Saison zu suchen. «Die Planung für die kommende Saison sah vor, einen Schweizer Top-Torhüter oder einen ausländischen Keeper zu verpflichten», sagte Dubé dazu.

Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Benjamin Conz, der langjährige Stammgoalie, zum Ligakonkurrenten Ambri-Piotta wechselt. Mit dem 20-jährigen Eigengewächs Ludovic Waeber steht den Freiburgern derzeit nur ein Torhüter zu Verfügung. Waeber verfügt aber über keine Erfahrung auf höchster Stufe.