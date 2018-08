Der 36-jährige Goalie Hiller bleibt bis 2020, der 35-jährige Verteidiger Forster bis 2021. Ebenfalls bis 2021 bleiben Verteidiger Kevin Fey (27) und Stürmer Jason Fuchs (22).

Der frühere HCD-Meistergoalie Hiller war 2016 nach neun NHL-Jahren in die Schweiz zurückgekehrt und spielt seither im Seeland. Forster und Fuchs waren auf die letzte Saison hin von Davos beziehungsweise Ambri-Piotta zu Biel gestossen und besassen ihren Anteil am verblüffenden 3. Platz in der Qualifikation sowie dem Vorstoss in die Playoff-Halbfinals. Verteidiger Fey läuft seit der Saison 2011/2012 für Biel auf.