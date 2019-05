Der frühere Lausanne-Junior bestritt in der abgelaufenen Saison je 10 Qualifikationsspiele (1 Tor) und Playoff-Spiele (ohne Skorerpunkt) für den SCB. Ansonsten war er in der Regular Season für den nachmaligen Swiss-League-Champion Langenthal aktiv und buchte dort 6 Skorerpunkte in 24 Meisterschaftsspielen.