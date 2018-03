Ambri legte die Basis vor nur noch 1500 Zuschauern zum Sieg bereits zu Beginn des Spiels, nach sieben Minuten führten die Leventiner nach Treffern von Matt D'Agostini (Shorthander), Cory Emmerton (Powerplay) und Elias Bianchi 3:1. D'Agostini, der sich in bester Spiellaune zeigte, erzielte später noch einen zweiten Treffer.

Ambri scheint für das Playout gegen Kloten bereit zu sein. Ob das auch für die Zürcher Unterländer gilt, kann zumindest nach der 3:4-Niederlage in Langnau nicht gesagt werden. Trainer Kevin Schläpfer schonte seine besten Kräfte und gab stattdessen den drei NL-Debütanten Julian Mettler (17), Frantisek Rehak (18) und Anthony Staiger (24) eine Chance.

Apropos Debüt in der höchsten Schweizer Liga: Bei Langnau, das sich den 9. Schlussrang in der Liga sicherte, stand der erst 17-jährige Akira Schmid im Tor. Der Nachwuchs-Internationale gilt als grösstes Emmentaler Torhüter-Talent seit Martin Gerber. Das wegweisende Tor der Langnauer zum 3:2 (29.) schoss Federico Lardi mit einem Shorthander. Der Verteidiger hatte letztmals in der vorletzten Saison (2015/2016) einen Treffer erzielt.

Telegramme:

Ambri-Piotta - Lausanne 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)

1500 Zuschauer (Saison-Minusrekord). - SR Eichmann/Hebeisen, Bürgi/Castelli. - Tore: 4. D'Agostini (Emmerton/Ausschluss Collenberg!) 1:0. 6. (5:05) Miéville (Zangger/Ausschlüsse Collenberg; Pesonen) 1:1. 6. (5:32) Emmerton (Plastino, D'Agostini/Ausschluss Pesonen) 2:1. 8. Bianchi (Goi) 3:1. 16. Pesonen (Vermin) 3:2. 21. (20:54) D'Agostini (Zwerger) 4:2. 46. Gobbi (Froidevaux) 4:3. 51. Lhotak (Berthon, Zwerger/Ausschluss Frick) 5:3. 59. Mazzolini (Ngoy) 6:3. - Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 5mal 2 plus 10 Minuten (Ryser) gegen Lausanne. - PostFinance-Topskorer: D'Agostini; Genazzi.

Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Ngoy, Pinana; Moor, Dotti; Collenberg; Mazzolini, Kostner, Bianchi; D'Agostini, Emmerton, Zwerger; Lhotak, Berthon, Kubalik; Monnet, Goi, Lauper; Carbis.

Lausanne: Huet (21. Zurkirchen); Gobbi, Gernat; Genazzi, Frick; Nodari, Fischer; Schelling, Eigenmann; Frattin, Vermin, Pesonen; Ryser, Froidevaux, Herren; Zangger, Miéville, In-Albon; Antonietti, Conz, Kneubuehler.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Karhunen, Fora, Guggisberg, Müller, Stucki (alle verletzt) und Taffe (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Jeffrey (krank), Borlat, Danielsson, Junland, Stepanek, Truttmann und Walsky (alle verletzt). Lattenschuss Monnet (14.). Berthon verschiesst Penalty (59:57).

SCL Tigers - Kloten 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

5203 Zuschauer. - SR Potocan/Prugger, Abegglen/Küng. - Tore: 4. Leone (Bieber) 0:1. 7. Elo (Gagnon, Dostoinow) 1:1. 12. Kuonen (Peter) 2:1. 19. Spiller (Egli) 2:2. 29. Lardi (Ausschluss Andersons!) 3:2. 46. Pascal Berger (Dostoinow, Elo/Ausschluss Lemm) 4:2. 54. Egli 4:3. - Strafen: 4mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 2mal 2 Minuten gegen Kloten. - PostFinance-Topskorer: Elo; Bozon.

SCL Tigers: Schmid; Zryd, Seydoux; Blaser, Huguenin; Lardi, Randegger; Elo, Gagnon, Dostoinow; Pascal Berger, Johansson, Gustafsson; Andersons, Albrecht, Nils Berger; Kuonen, Peter, Weibel; Gerber.

Kloten: Poulin; Harlacher, Bieber; Egli, Bäckman; Stoop, Ramholt; Kparghai, Back; Leone, Lemm, Rehak; Abbott, Obrist, Spiller; Staiger, Bader, Bozon; Wetli, Mettler, Marchon.

Bemerkungen: SCL Tigers ohne Barker, Erkinjuntti, Erni, Neukom, Nüssli, Punnenovs, Stettler, Thuresson (alle verletzt) und Himelfarb (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Weber (verletzt), Boltshauser, Santala, Sallinen, Hollenstein, Praplan, Trachsler, Schlagenhauf, Grassi, Kellenberger und Bircher (alle überzählig). NLA-Debüts von Akira Schmid (17), Frantisek Rehak (18), Anthony Staiger (24) und Julian Mettler (17). Timeout Kloten (59:22), Kloten ab 59:22 ohne Torhüter.