Ambri-Piotta erster Halbfinalist am Spengler Cup

Auf das 4:1 gegen Salawat Ufa folgt ein 3:0-Sieg gegen TPS Turku. Matt D'Agostini war Doppeltorschütze, Goalie Ludovic Waeber blieb ohne Gegentor.

Die Leventiner sind damit bei ihrer Spengler-Cup-Premiere auf Anhieb Gruppensieger. Sie erkämpften sich dadurch auch einen Ruhetag und werden dann am Montagabend den zweiten Halbfinal und damit das vorletzte Turnierspiel bestreiten.

Ambri überzeugte gegen Turku mit Effizienz und einem starken Unterzahlspiel. Herausragend in Ambris kompakter Defensive war Gottérons Spengler-Cup-Leihgabe Ludovic Waeber. Der Ersatzkeeper aus Freiburg realisierte mit 32 Paraden einen Shutout.

Waeber verhinderte vorab im Startdrittel einen möglich gewesenen Rückstand des Nordtessiner Dorfklubs. Dazu vereitelte er im Schlussdrittel mit weiteren Paraden einen möglich gewesenen Anschlusstreffer der Finnen.

Der Kanadier Matt D'Agostini und der Amerikaner Brian Flynn in Unterzahl stellten mit ihren Toren im Mitteldrittel zur 2:0-Führung die Weichen auf Sieg für Ambri. D'Agostini sorgte dann in der vorletzten Minute mit einem Empty Netter für das Endresultat.

Flynn hatte Ambri kurz vor Spielmitte (29.) mit einem Shorthander in Führung gebracht. Es war bereits das zweite Unterzahl-Tor der Leventiner im zweiten Spengler-Cup-Spiel. Beim Auftaktsieg gegen Salawat Ufa war auch Ambris Meisterschafts-Topskorer D'Agostini im Boxplay der Leventiner erfolgreich gewesen.

Vorab im ersten Drittel hatten die Leventiner gegen das Schlusslicht der finnischen Elite-Liga unten durch müssen. 18:5 Torschüsse für Turku lautete das Verdikt nach dem ersten Drittel, am Ende 32:17 für die Finnen. Ambri-Piotta bestätigte aber seinen Ruf als Top-Team in Unterzahl. Insgesamt blieb Ambri in fünf Unterzahlspielen ohne Gegentor und erzielte selbst einen Treffer.

Ambri-Piotta - TPS Turku 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

6300 Zuschauer (ausverkauft). - SR Lemelin/Wiegand (USA/SUI), Kaderli/Schlegel (SUI/SUI). - Tore: 29. Flynn (Douay/Ausschluss Goi!) 1:0. 36. D'Agostini (Flynn, Sabolic) 2:0. 59. D'Agostini 3:0 (ins leere Tor). - Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 plus 10 Minuten (Wirtanen) gegen TPS Turku.

Ambri-Piotta: Waeber; Jelovac, Plastino; Dotti, Fora; Pinana, Ngoy; Moor; Flynn, D'Agostini, Wolski; Müller, Zwerger, Miranda; Sabolic, Douay, Egli; Joël Neuenschwander, Goi, Mazzolini; Incir.

TPS Turku: Pohjanoksa; Larsson, Salonen; Viro, Windlert; Sund, Anttalainen; Forsström; Pyythia, Wirtanen, Janatuinen; Korpikoski, Filppula, Budish; Nurmin, Parssinen Pajuniemi; Holm, Karvonen, Lehtinen; Kuru.

Bemerkungen: Ambri ohne Bianchi, Conz, Dal Pian, Hofer, Kneubühler, Kostner, Novotny und Rohrbach (alle verletzt) sowie Fohrler, Trisconi, Hinterkircher und Fischer (alle geschont). - Pfosten: 7. Pajuniemi, 16. Nurmi, 22. Sabolic. - 56:13 Timeout Turku, anschliessend bis 58:42 ohne Torhüter.