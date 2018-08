Zwerger verletzte sich am Freitag im Testspiel in Sursee gegen den russischen KHL-Klub Witjas Podolsk (2:3) am rechten Knöchel. Der 22-jährige Österreicher mit Schweizer Lizenz dürfte rund vier Wochen ausfallen. Für den Saisonstart der National League am 21. September sollte der zweifache Torschütze der WM 2018 wieder fit sein.

Zwerger war in der vergangenen Saison mit 21 Toren und 28 Assists aus 60 Spielen Ambris zweitbester Skorer. Für seine starke erste Profisaison in der Schweiz wurde er kürzlich an den Swiss Ice Hockey Awards zum "Rookie of the Year" ausgezeichnet.