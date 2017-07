Der EHC Olten startet in eine neue Ära: Die Aktionäre der EHC Olten AG haben an der heutigen Generalversammlung, die aus terminlichen Gründen erstmals über den Mittag ausgetragen wurde, einstimmig die 10 Mann starke Führung um Unternehmer Marc Thommen gewählt.

«Vom grossen Rummel, welcher der OT-Zeitungsbericht ausgelöst hat, dass ich mich zur Wahl stelle, war ich etwas überrascht. Es ist nicht mein Ziel, im Rampenlicht zu stehen, die Bühne soll der Mannschaft gehören und nicht dem Präsidenten sowie seiner Crew», sagte Marc Thommen.

Abschied aus der Politik

Doch hat der designierte Präsident überhaupt Zeit, das Amt auszuführen? Marc Thommen führt auf eine entsprechende Frage eines Aktionärs aus: «Eine gute Frage. Ich habe das natürlich mit meiner Familie besprochen. Es ist klar, dass ich irgendwo kürzertreten muss und verabschiede mich für das EHCO-Amt von der Politik. Hier beim EHCO kann ich viel mehr bewirken», so Thommen.

Thommen ist der 21. Präsident der 83-jährigen Clubgeschichte. Der Hägendörfer, Gründungspräsident des Donatorenclubs Pentadon, ist dem Club schon lange Zeit verbunden - in den 60er-Jahren hielt schon sein Vater Walter dieses Amt inne.

Erneuter Geschäftsverlust

Die sportliche durchzogene Saison 2016/2017 hat sich auch in den Büchern niedergeschlagen. Finanzchef Stefan Scherer musste ein Defizit von 271'097 Franken präsentieren. Der Verlust ist hauptsächlich auf die geringe Anzahl Heimspiele in den Play-Offs zurückzuführen (lediglich 2 gegenüber 7 in der Vorsaison).

In der Qualifikation verfolgten im Schnitt 3426 (minus 251 gegenüber Vorsaison) Zuschauer die 24 Heimspiele, in den Playoffs lag der Zuschauerschnitt in den 2 Heimspielen bei 4782 (minus 411 gegenüber Vorsaison). Die Aktionäre genehmigten ausserdem die Schaffung von neuem Aktienkapital im Nennbetrag von Fr. 468'700.00.

Savoldelli ehrenvoll verabschiedet

Zum Abschluss der Generalversammlung wurde Benvenuto Savoldelli für sein langjähriges enormes Engagement für den EHC Olten geehrt. Der Oltner trug massgeblich zur Rettung und Sanierung des Clubs zu, der nach dem Abstieg aus der NLA in arge finanzielle Schieflage geraten war. Er stiess 1996 als juristischer Berater zum Club, ab 2000 war er Mitglied der Geschäftsführung, ab 2003 des Verwaltungsrates. 2009 schliesslich wurde Savoldelli zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Er versicherte gegenüber den Anwesenden, dass er seinem Herzensclub als Fan und Donator erhalten bleiben wird. Vor der Verabschiedung gab Savoldelli dem OT ein Abschiedsinterview.

