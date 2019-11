Ajoie verteidigt Tabellenführung - Kloten gewinnt Verfolgerduell

Den entscheidenden Treffer für Ajoie zum 2:1 erzielte Mathias Joggi in der 57. Minute im Powerplay. Die erste Führung der Jurassier durch Reto Schmutz (44.) hatte nur 74 Sekunden gehalten, dann glich Timothy Coffman in Überzahl aus. Bei beiden Toren der Gäste hatte Philip-Michael Devos den Stock im Spiel. Der Kanadier verzeichnete seine Assists 40 und 41 in der laufenden Meisterschaft, und dies nach 24 Partien. Für das nun achtklassierte La Chaux-de-Fonds, in der vergangenen Saison Qualifikationssieger in der Swiss League, war es die vierte Niederlage in Folge.

Ajoie liegt weiterhin einen Punkt vor Kloten. Die Zürcher Unterländer schossen in Visp im Mitteldrittel drei Tore innert 7:21 Minuten zum 3:0 (35.). Das 2:0 (34.) von Patrick Obrist war ein Shorthander. Die letzten beiden Treffer der Gäste erzielte Robin Figren. Goalie Dominic Nyffeler realisierte den dritten Shutout in den letzten sechs Spielen. Kloten hatte schon das erste Saisonduell in Visp zu Null (4:0) gewonnen.

Das zuvor drittklassierte Visp fiel in der Rangliste auf den 5. Platz zurück. Die Walliser wurden von Thurgau und Olten überholt. Thurgau feierte mit dem 2:0 gegen die Biasca Ticino Rocket den achten Heimsieg in Serie. Olten gewann gegen Winterthur nach einer 3:0-Führung mit 5:4. Langenthal unterlag zu Hause den GCK Lions 1:4. Die Junglöwen siegten zum vierten Mal in den letzten fünf Partien.