Olten verspielte ein 2:0 (10.) und geriet 2:3 in Rückstand (26.). Zwei der drei Tore der Gäste schoss Philip Rondahl, das zweite in Unterzahl. In der 29. Minute glich Jewgeni Schirjajew, der ebenfalls zweimal erfolgreich war, zum 3:3 aus, ehe Simon Barbero in der 52. Minute im Powerplay den Sieg doch noch ins Trockene brachte. Cédric Schneuwly und Martin Ulmer, der zuvor einen neuen Vertrag über zwei Jahre mit Option unterzeichnet hatte, liessen sich beim Heimteam je drei Assists gutschreiben.

Während Olten den Rückstand auf Leader Rapperswil-Jona auf fünf Punkte verkürzte - die Lakers haben allerdings eine Partie weniger ausgetragen -, kassierte das drittplatzierte Langenthal die dritte Niederlage in Folge. Die Oberaargauer unterlagen in Visp 1:2. Den entscheidenden Treffer für die Gastgeber schoss Sandro Wiedmer in der 59. Minute.

Langenthal liegt somit weiterhin 14 Zähler hinter den Lakers. Der Vorsprung auf das unmittelbar dahinter klassierte Ajoie beträgt noch zwei Punkte. Der Cup-Halbfinalist setzte sich gegen Thurgau 5:3 durch. Es war der achte Sieg in den letzten neun Heimspielen für Ajoie. Massgeblichen Anteil daran hatten einmal mehr die Kanadier Jonathan Hazen und Philip-Michael Devos, die je zwei Tore und drei Assists verbuchten.

La Chaux-de-Fonds siegte in Winterthur gleich 6:0. Das Heimteam blieb zum zweiten Mal hintereinander ohne Torerfolg.

Resultate: Visp - Langenthal 2:1 (1:0, 0:0, 1:0). Olten - EVZ Academy 4:3 (2:1, 1:2, 1:0). Winterthur - La Chaux-de-Fonds 0:6 (0:2, 0:0, 0:4). GCK Lions - Biasca Ticino Rockets 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Ajoie - Thurgau 5:3 (0:1, 3:0, 2:2).

Rangliste: 1. Rapperswil-Jona Lakers 25/62 (99:38). 2. Olten 26/57 (83:61). 3. Langenthal 26/48 (93:63). 4. Ajoie 26/46 (102:71). 5. Visp 25/39 (72:70). 6. La Chaux-de-Fonds 26/38 (83:84). 7. Thurgau 26/38 (69:75). 8. EVZ Academy 26/31 (82:100). 9. GCK Lions 26/29 (71:97). 10. Winterthur 26/26 (67:104). 11. Biasca Ticino Rockets 26/12 (41:99).