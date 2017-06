Noch fehlen die Unterschriften, aber mündliche Einigung zwischen dem FC Aarau und Servette besteht. Dazu kommt: Sébastien Wüthrich sitzt heute Nachmittag nicht im Bus, wenn dieser Aarau in Richtung Wallis verlässt, wo ein viertägiges Trainingslager ansteht.

Somit steht nun fest, was sich in der Endphase der abgelaufenen Saison abzeichnete: Wegen Anpassungsproblemen in der Region und vor allem wegen des Zerwürfnis mit Ex-Trainer Schällibaum verliert der FC Aarau seine besten Skorer der abgelaufenen Saison (insgesamt 40 Punkte aus Toren und Vorlagen). Vor Wüthrich hat bereits Geoffrey Tréand das Brügglifeld n Richtung Xamax Neuchatel verlassen. Der Trainerwechsel hin zu Marinko Jurendic verbunden mit der Chance, die beiden umzustimmen, erfolgte gemäss den Spielern zu spät. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie im Kopf bereits mit Aarau abgeschlossen.

Besonders bitter für den FC Aarau: Wüthrich (zu Servette) und Tréand (zu Xamax) wechseln ausgerechnet zu den wohl härtesten Konkurrenten im kommenden Aufstiegsrennen.