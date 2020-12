Eine Tribüne exklusiv für geimpfte Fans

Giorgio Behr beginnt das Gespräch mit einem Zitat von Immanuel Kant: «Meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt». Der Unternehmer und Präsident von Handballmeister Kadetten Schaffhausen sagt, er sei «ein liberaler Geist». Gerade deshalb macht sich der 72-Jährige intensiv Gedanken, wie es mit dem Besuch von Sportveranstaltungen weitgehen wird, wenn ein bedeutender Teil der Schweizer Bevölkerung geimpft ist.

Nun ist die Corona-Impfung Tatsache. Ab wann kann man im Sport wieder die Türen der Stadien öffnen?

Giorgio Behr: Zuerst müssen wir einmal grundsätzlich schauen, wie es in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Ab dem Moment, wo eine Vielzahl Menschen geimpft sind beziehungsweise die Chance dazu hatten, muss man Massnahmen prüfen – auch im Profisport. Selbstverständlich sollen Maskenpflicht und Abstand halten weiterhin gelten. Aber die Restriktionen im Profisport betreffend Spielbesuch muss man überdenken, sobald eine Impfung flächendecken erfolgt.

Welche Pläne schweben Ihnen vor?

Man muss unterscheiden zwischen geimpften und nicht geimpften Menschen. Aber selbstverständlich braucht es in solchen Fragen die Meinung der Experten. Und was ebenfalls klar ist: Bei nicht geimpften Personen wird man sich weiterhin an den bekannten Massnahmen orientieren müssen.

Also volle Belegung in den Stadien ausschliesslich für geimpfte Menschen?

Es ist immer davon abhängig, was der Bund empfiehlt, sagt und bestimmt. Wenn aber die Gefahr dank flächendeckendem Impfen eingedämmt wird, sehe ich keinen Zwang, um bei der Auslastung der Stadien weiterhin zurückhaltend zu sein.

Proklamieren Sie eine Zweiklassen-Gesellschaft?

Ich bin für eine Trennung. Nehmen wir ein Handballspiel in Schaffhausen. Da sollen die geimpften und die nicht geimpften Personen bereits vor dem Stadion getrennt werden. Sie sollen am Anlass nicht miteinander in Kontakt kommen. Sie benutzen unterschiedliche Eingänge und sitzen auf verschiedenen Tribünen, die Sektoren sind physisch getrennt. Ausserdem müssen nicht geimpfte Zuschauer beim Eingang Fiebermessen und natürlich gilt für Sie weiterhin Dokumentations- und Maskenpflicht sowie Abstand halten. Als Veranstalter tragen wir eine gewisse Verantwortung, falls Ungeimpfte zugelassen werden.

Sie sehen also ein Recht für Sportveranstalter zu solchen Massnahmen?

Ich kann niemandem vorschreiben, dass er sich impfen muss. Aber jenen, die sich nicht impfen, kann ich als Veranstalter nicht die gleichen Freiheiten zubilligen wie den geimpften bzw. kann ich die Geimpften nicht weiterhin einschränken, wenn ich die Ungeimpften anderweitig schützen kann. Bei Schlagerspielen muss es allenfalls zulässig sein, den Bereich für Ungeimpfte nur an der Tageskasse freizugeben, um nicht den Geimpften die Möglichkeit zu nehmen, einen Platz durch Vorausbuchung zu reservieren.

Sollen sich auch Spieler obligatorisch impfen lassen?

Internationale Verbände und nationale Verbände in grossen Ländern werden wegen der Notwendigkeit von Flugreisen für Auswärtsspiele kaum darum herumkommen, strenge Regeln zu erlassen. Oder der Zwang kommt via Fluggesellschaften. Wir werden bei den Kadetten mit Sicherheit keinen Impfzwang aussprechen. Wir setzen auf eigene Überzeugung. Es gibt auch keinen psychologischen Gruppenzwang.