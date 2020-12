Eine schier unfassbare Rückkehr der Torhüterin des FC Luzern

Es ist Samstagabend, kurz nach 18 Uhr. Kurz zuvor beendeten die Frauen des FC Luzern die Herbstrunde in der Super League mit einer 1:2-Heimniederlage gegen die Young Boys. Lea van Weezenbeek sitzt in der Umkleidekabine, der Blick ist etwas leer, zu enttäuscht ist sie ob des Spielausgangs. In der 45. Minute führte der FCL nach einem Tor durch Irina Pando 1:0. Die Null stand noch immer aus der Sicht der 20-jährigen Torhüterin – und das seit rund 320 Spielminuten. Doch Sekunden danach fiel er doch noch, der Ausgleich für die Bernerinnen. In der 78. Minute gelang ihnen auch noch der 2:1-Siegtreffer. Speziell an den Gegentreffern: Es waren die ersten für Lea van Weezenbeek seit ihrem Comeback am 7. November. Seit Februar hatte sie an einem komplizierten Zehenbruch laboriert. Auch im Juni litt die Luzernerin noch immer unter den Schmerzen, keine Therapie wollte helfen. Sensationssieg beim Meister FC Zürich Erst Spritzen mit Eigenblut brachten die langersehnte Linderung. Endlich konnte sie mit dem Aufbautraining beginnen. Vermeintlich zu früh griff sie dann ins Wettkampfgeschehen ein, weil sich die im Sommer verpflichtete Lourdes Romero vor dem Match in Zürich verletzte. Ausgerechnet gegen den Serienmeister FC Zürich, gegen den Luzern Ende September daheim brutal mit 2:8 unterlegen gewesen war. Nichts, aber auch gar nichts sprach vor dem zweiten Saisonduell für die Luzernerinnen. «Vor dem Spiel war ich brutal nervös», gesteht van Weezenbeek. Trainer Glenn Meier beruhigte sie:

Geh raus. Auch wenn du dir fünf Patzer leistest, ist das völlig egal.

Und dann gelang den jungen Luzernerinnen das Spiel ihres Lebens. 2:0 gewannen sie, van Weezenbeek hielt in der zweiten Halbzeit auch noch einen Penalty – eine schier unfassbare Rückkehr. «Wir haben unsere Leistung abrufen können, wir glaubten alle daran, diesen Sieg landen zu können», sagt sie. Auch die nächsten beiden Spiele in Lugano (5:0) und bei St.Gallen-Staad (0:0) beendete der wiedergenesene FCL-Goalie makellos. Man bedenke: Bevor van Weezenbeek ins Tor zurückkehrte, hatte der FCL nach neun Partien bereits 30 Gegentore hinnehmen müssen. Seither hat er sein Punktetotal auf 14 verdoppeln können und greift in den Kampf um Platz fünf wieder ein. Die Fortschritte des jungen Teams sind erkennbar, nun ist es bereits in der Lage, auch die Spitzenteams zu fordern. YB ist nach diesem 2:1-Sieg hinter Servette-Chênois auf Rang zwei vorgestossen. Lea van Weezenbeek ist in einer sportverrückten Familie aufgewachsen. Ihren zwei älteren Brüdern wegen kam sie zum Fussball, spielte bis zu den C-Junioren der Buben beim SC Obergeissenstein. Bald schaffte sie es in die Innerschweizer Auswahl, «ich hatte das Glück, als 2000er-Jahrgang mit bis zu drei Jahre Älteren zu spielen». Weiter ging es ins Nationale Leistungszentrum nach Biel, sie war Mitglied der Nationalmannschaft (U16 bis U19). Van Weezenbeek wechselte in die Sportlerklasse der Kantonsschule Luzern und spielte drei Jahre lang beim FCL U19. Letzte Saison schaffte sie den Sprung in die erste Mannschaft. Hätte sie den Fussball nicht für sich entdeckt, stünde sie heute wohl auf dem Handballfeld. Ihre Mutter, Marianne van Weezenbeek, und Susanne Erni, Leas Gotti, bildeten während vieler Jahre das Torhüterinnengespann beim HC Malters und erlangten in unserer Handballregion gewissermassen Kultstatus. Lea van Weezenbeek sagt:

Eine Zeit lang spielt ich auch Handball, und ich meine gar nicht so schlecht.