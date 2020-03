Und wir, die Sportfans und Journalisten, die jedes Wochenende dem Sport widmen, können es nicht glauben. Die Situation fühlt sich unwirklich und surreal an. Während wir möglichst in den eigenen vier Wänden bleiben sollen, passiert in der Sportwelt historisches. Aber für einmal geht es nicht um Sieg oder Niederlage. Sondern um gar nichts. Nie seit es den professionellen Sport gibt, passierte weniger als am vergangenen Wochenende. Und das traurige daran: Es passierte dennoch mehr als dies in den nächsten Wochen der Fall sein wird.

Die ganze Sportwelt steht still. Die Stadien sind unbenutzt, die präparierten Skipisten bleiben leer. Der Corona-Virus hat den Sport so getroffen, wie ein Boxer seinen Widersacher. Unerwartet und hart. Ein K.o.-Schlag.

Es geht derzeit um weit grössere Themen als darum, ob Partien, Rennen oder Wettkämpfe stattfinden. Es geht um Gesundheit, um Zusammenhalt. Es geht darum, die wohl grösste weltweite Krise der neueren Geschichte zu überstehen. So verständlich deshalb abgesagte Anlässe sind, ein Wochenende ohne Sport schmerzt. Das sonntägliche Wetter hätte nicht besser sein können für einen Stadionbesuch oder zumindest für den Regionalfussball. Doch der schnelllebige Sport muss plötzlich unerwartet schnell entschleunigen. Die Situation fühlt sich so an, wie es für einen gesperrten Spieler in Topform sein muss: mental und körperlich ist er bereit, aber er darf nicht mittun.



Am Samstag flimmert zum bisher letzten Mal Live-Sport über den Bildschirm. Biathlon im finnischen Kontiolahti. Die letzten Heldengeschichten werden geschrieben. Die Bündnerin Selina Gasparin fährt als zweite aufs Podest. Und der Franzose Martin Fourcade holt sich im letzten Weltcup-Rennen seiner Karriere den Sieg und die kleine Kristallkugel, den Gesamtweltcupsieg verpasste er nur gerade um zwei Punkte. Tränen, Umarmungen, Jubel. Es sind aber weniger emotionale Bilder, als wir sie aus dem Sport kennen. Selbst bei dieser Übertragung ist das Corona-Virus omnipräsent. Die Stimmung ohne Publikum ist trist und die Athleten aus Kanada und Österreich sind bereits abgereist.

Die Stimmung ist aber noch nicht überall so. In der fünften englischen Fussball-Profiliga, der National League, finden noch Partien statt – mit bis zu 5000 Zuschauer. Und in Australien remisiert Pirmin Schwegler mit seinem Western Sydney Wanderers gegen Melbourne City, in der Türkei sitzt Ex-Naticaptain Göhkan Inler bei Basaksehir auf der Bank und schaut seinen Kollegen bei einem 1:1 gegen Trabzonspor zu. Auch in Mexiko, Südamerika oder Afrika gingen noch Partien über die Bühnen – zum Grossteil vor vollen Tribünen. Wer also exotische Fussballspiele verfolgen möchte, hat nun Zeit dazu – bis auch jene Ligen pausieren müssen.



In Westeuropa ist aber alles stillgelegt. Nur in einigen sozialen Netzwerken ist es ein bisschen wie immer. Zum Beispiel beim deutschen Drittligisten MSV Duisburg. Der offizielle Account des Vereins twittert am Samstag um 14 Uhr: «Los geht‘s. Tolle Stimmung an der Grünwalder. Es scheint, als wäre bei diesem Spitzenspiel kein Platz mehr frei.» Darauf tickert er eine fiktive Partie, die mit 5:4 des MSV gegen 1860 München spektakulär endet.