Ein Verteidiger «mit nur einer Hirnzelle»: Das sind die heissesten Themen der Hockey-Woche

2. Sanfter Riese ohne Eiszeit



Die ZSC Lions bleiben auch nach der Niederlage in Biel (3:4 n.V) an der Tabellenspitze. Sie sind so gut, dass sie es sich leisten können, einen der besten Verteidiger der Liga nicht mehr einzusetzen. Dave Sutter, 27, hatte sich in Biel zum Nationalverteidiger entwickelt und kam im Sommer 2017 nach Zürich, wo er etwas mehr als 300'000 Franken verdient.

Im Frühjahr 2018 war er im gewonnenen Final gegen Lugano ein wichtiger Faktor (18 Spiele/6 Punkte/19 Minuten Eiszeit pro Partie). Und nun ist er unter Trainer Rikard Grönborg eine «Nullnummer» geworden: In den letzten drei Partien gegen Lausanne, die Lakers und Biel bekam der sanfte Riese (194 cm/96 kg) null Eiszeit.

In dieser Saison ist er durchschnittlich 2:27 Minuten pro Spiel zum Zuge gekommen. Es hat also eine gewisse Logik, dass sein Vertrag Ende Saison nicht verlängert wird. Er sucht einen neuen Arbeitgeber, aber ZSC-Sportchef Sven Leuenberger sagt, er sei nicht bereit, Sutter schon während der Saison ziehen zu lassen.