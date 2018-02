So haben wir Kim kennen gelernt. Kim ist Trainer von koreanischen Nachwuchsrennfahrern und hat sich den steilsten Abschnitt der «New-Gold-Piste» ausgesucht, um mit seinen Schützlingen an deren Technik zu arbeiten. «Neues Gold» – es ist ein passender Name für den Trainingshang.

Kims Jungs sollen irgendwann um Medaillen fahren. «Wow, Switzerland! Very, very good», sagt Kim, als er erfährt, woher wir kommen. Er hat die Medaillengewinne von Ramon Zenhäusern und Co. mitbekommen. Als der Walliser Silber im Slalom gewann, klassierte sich Donghyun Jung auf Rang 28. Es war das beste Alpin-Resultat der Gastgeber.

Der Schweizer Berg Dragon Peak

Das Skifahren ist in Korea eine Randsportart. Während die Eishalle unten am Meer beim Shorttrack jeden Tag rappelvoll ist, blieben die Tribünen in Yongpyong weitgehend leer. «Es fühlte sich fast an wie bei einem FIS-Rennen», beschrieb Ramon Zenhäusern die Kulisse. Die Rennen der dritthöchsten Kategorie locken selbst in Europa nur wenig Zuschauer an.

Doch am Dragon Peak, dem Drachengipfel, der mit 1458 Meter über Meer der höchste Punkt des Skigebiets ist, wurden die Olympia-Medaillen im Slalom und Riesenslalom verteilt. 1998, als der Ski-Weltcup hier zum ersten Mal gastierte, gewann Michael von Grünigen im Riesenslalom. Es ist ein Schweizer Berg!

In 30 Sekunden zu Ramsch

Plötzlich flitzt ein Kind an uns vorbei und stürzt wenige Meter später. Seine Ski bleiben im Schnee liegen, während er den Hang runterrutscht. Wir sammeln sie ein und helfen. Der Vater sagt: «Thank you. He okay, he okay.» Besser Englisch kann der Koreaner nicht. Er und sein Sohn tragen rote Jacken von Swiss Ski. Selbst die Sponsoren sind aufgenäht. Da fühlte sich der Spross vermutlich zu sehr als ein Nachfolger von Michael von Grünigen.