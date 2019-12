Ein Schweizer als Partycrasher an der Heim-WM? Sascha Rhyner sagt vor dem Halbfinal: «Die Schweiz ist zu favorisieren»

Cortaillod am Neuenburgersee. Idylle pur. Die tschechischen Unihockey-Frauen haben dort im Hotel «Vaisseau» ihr Lager aufgeschlagen. Im ersten Stock tummelt sich an diesem Nachmittag eine Horde tschechischer Journalisten. Alle wollen sie etwas von den Spielerinnen – und auch vom Trainer. Das ist Sascha Rhyner. Der Schweizer steht mit Tschechien im Halbfinale und trifft dort heute Abend auf die Schweiz. Wird er dem Gastgeber die Party vermiesen und Tschechien erstmals in den WM-Final führen?

Sascha Rhyner, welche Bedeutung hat dieses Halbfinale gegen Ihr Heimatland Schweiz für Sie?

Ich habe meine Mannschaft und mit dieser spiele ich gegen eine andere Mannschaft. Das ist der Ansatz, mit dem ich in dieses Spiel hineingehen werde.

Die beiden Mannschaften haben in den letzten Jahren oft gegeneinander gespielt, kennen sich dementsprechend gut. Welche Vorteile hat Ihre Mannschaft gegenüber dem Schweizer Team?

Das ist schwierig zu sagen. Wir sind alleine in den letzten zwei Jahren fünfmal auf die Schweiz getroffen. Wir sind relativ breit aufgestellt und haben technisch starke Spielerinnen. Unsere erste Linie sticht sicherlich aufgrund der Namen und den Klubs der Spielerinnen und ihren dortigen Rollen heraus. Aber ob das letzten Endes ein Vorteil sein wird, sei dahingestellt. Über das Gesamte gesehen ist es sehr ausgeglichen.