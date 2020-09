Ein Experiment und viel Ungewissheit

Die neue Saison beginnt. Doch das Unbehagen bleibt. Für einmal lautet die drängendste Frage nicht, wer Meister wird oder absteigt, sondern: Kann in dieser Saison wegen Corona überhaupt durchgespielt werden? Und wenn ja, wie viele Zuschauer dürfen tatsächlich noch in die Stadien, wenn die Coronafälle mit der Kälte zunehmen? Schon die Bestimmungen ab Oktober, dass die Sitzplatz-Kapazität zu zwei Dritteln ausgeschöpft werden darf, ist so etwas wie ein weltweites Experiment. In den Nachbarländern der Schweiz ist die Skepsis grösser.

Wirklich wissen, wie sich die Lage entwickelt, kann niemand. Doch wie sieht es sportlich aus? Bleibt YB unangefochtener Krösus? Gelingt dem FCB ein grosses Comeback? Wie weit trägt Zeidlers Pressing St.Gallen diesmal? Oder wird plötzlich ein anderes Team zur grossen Überraschung? Was ist aus dem einst stolzen FCZ geworden? Und überraschten die Aufsteiger aus Lausanne und Vaduz vielleicht so sehr wie ihre Vorgänger aus Genf?

Es sind viele offene Fragen. Die neue Saison verspricht jedenfalls viel Spannung. Eine Übersicht mit den wichtigsten Transfers der Vereine finden Sie rechts. Unten unsere Ranglisten-Tipps für die kommende Saison.

Zur Erinnerung: Vor der letzten Saison wurde dem FC St.Gallen in etwa gleich wenig zugetraut wie nun dem FCZ oder Sion. Ob sich die Geschichte wiederholt?