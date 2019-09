Warum? Die Frage, wie es im Frühjahr zum schmählichen Scheitern kommen konnte, hat die ZSC Lions auf allen Ebenen bis hinauf zu General Manager Peter Zahner lange beschäftigt. Roman Wick sagt: «Es gibt nicht eine Antwort, es gibt viele Antworten. Wir haben in den Spiegel geschaut, die Analyse gemacht. Die Ergebnisse bleiben in der Kabine.» Die Zürcher waren im Sommer auf der Suche nach einer neuen Identität. Zuletzt standen die Lions für Arroganz, Überheblichkeit und Sattheit. Das soll sich ändern. Aber so schnell lassen sich schlechte Gewohnheiten – davon hat der neue Trainer Rikard Grönborg im Spiel bereits einige entdeckt – nicht abstellen. Zumindest Roman Wick (33) wird im Laufe dieser Saison ein Erfolgserlebnis haben. Bald soll ein Album der Rockband We and the Bulls auf den Markt kommen. Mit Eigenkompositionen. Sozusagen als Resultat einer achtjährigen Suche nach der guten Musik. Die ZSC Lions sind noch auf der Suche nach dem guten Eishockey. Roman Wick, der melancholische Rockstar Wir sind mit dem Thema Musik keineswegs vom Eishockey abgekommen. Denn Roman Wicks Band besteht fast ausschliesslich aus Hockey-Stars. Die Gitarristen heissen Eric Blum und Roman Wick, der Bassist Romano Lemm und der Leadsänger Tim Ramholt. Nur der Drummer ist kein ehemaliger oder aktueller Hockey-Star. Wahrscheinlich ist der klubübergreifende Zusammenhalt der Band grösser als letzte Saison der Kitt in der ZSC-Kabine.

Roman Wick sieht sowieso eher aus wie ein melancholischer Rockstar und nicht wie ein grimmiger Hockeyspieler. Und vielleicht personifiziert er auch eine der vielen Antworten auf die Frage, wie es sein konnte, dass der Meister die Playoffs verpasst hat. Der Klotener ist einer der letzten Hockey-Romantiker. Ein Künstler auf den Aussenbahnen. Unberechenbar in einem Spiel, das die Trainer immer mehr in ihre Einzelteile zerlegen, wieder zusammenbauen und berechenbar machen. Oder meinen, sie könnten es. «Romantiker? Das wohl nicht. Aber ich bin noch einer aus einer anderen Zeit. Als ich in die erste Mannschaft kam (2003 in Kloten), wusste ich nicht mal, wo der Kraftraum war. Die Jungen von heute sind hingegen richtige Maschinen…» Grönborg muss Umdenken ins Team bringen Der hochbegabte Flügel kennt die neue Zeit sehr wohl. Er spielte als Junior zwei Jahre in Nordamerika, später eine Saison in der NHL-Organisation der Ottawa Senators (7 NHL-Spiele) ehe er 2012 zu den ZSC Lions kam. Er hat für die Schweiz zwei olympische Turniere und drei Weltmeisterschaften bestritten. Seit Herbst 2014 verzichtet er auf weitere internationale Einsätze.

1. Runde (13. September 2019) Ambri-Piotta – Zug Fr 19.45 Bern – Rapperswil-Jona Fr 19.45 Biel – Fribourg Fr 19.45 Lugano – Lausanne Fr 19.45 SCL Tigers – Servette Fr 19.45 ZSC Lions – Davos Fr 19.45