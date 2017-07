Immer noch ein zartes Pflänzchen

Der Frauenfussball steht bei uns heute an der Schwelle zur Massenbewegung. Natürlich bedingt durch die Erfolge des Nationalteams. Nach der WM vor zwei Jahren nimmt es nun erstmals an einer EM teil. Trotzdem: Ein zartes Pflänzchen ist der Frauenfussball noch immer. Daran sind wir Männer nicht ganz unschuldig. Wir geben der Pflanze zwar Wasser, aber nur gerade so viel, damit sie nicht eingeht. Heisst: Unterdessen sind Frauen – vorzugsweise als sexy Accessoire der grossen Stars – in der Fussball-Welt zwar geduldet. Aber nicht mehr. This is a man’s world, baby!

Blicken wir zwei Jahre zurück. Die Schweiz nimmt erstmals an einer WM teil. Ein klein wenig Aufbruch macht sich breit. Und dann passiert, was bei jedem Trend im Babystadium passiert: Die Kavallerie der Öffentlichkeitsarbeiter setzt sich in Bewegung. 2015 sehen wir Frauenfussball plötzlich im Schweizer Fernsehen.

Nun ist hypen angesagt. Da stehen auch die privaten Medienhäuser nicht zurück. Nur: Wenn die Berichterstattung im Boulevard die landläufige Haltung abbildet – dann gute Nacht. Eine Zeitung titelte: «Die Nati-Trainerin im Liebes-Dribbling. Sie liebte früher Frauen, wurde dann von Inka Grings betrogen und hat nun einen Ehemann.» Wow! Wahnsinn! Quatsch! Die Geschichte ist so alt, da schimmelt schon gar nichts mehr. Und wie sieht eigentlich das Liebesleben von Vladimir Petkovic aus?