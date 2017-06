Bei der Gala des Welt-Radsportverbandes UCI im vergangenen Oktober tauchte er in Doha an der Seite seiner Frau Katarina eingekleidet in Hut, Anzug, Hochwasserhosen, roten Socken und Turnschuhen auf – kombiniert mit seiner Haarpracht. Ja: Peter Sagan ist eine schillernde Figur. Der slowakische Doppelweltmeister sticht in der mitunter verbissenen Radsportszene mit seiner exzentrischen Ader heraus. Man stelle sich vor: Im Februar 2016 bestritt er die ersten Rennen der Saison sogar mit unrasierten Beinen. Schon fast ein Sakrileg für einen Radprofi.

Lachen über sich selber

Diese Begebenheit beschreibt die Persönlichkeit von Peter Sagan aber am besten. Er ist kein Mensch, der sich, das Leben und das Rad-Business allzu ernst nimmt. In Zilina, seiner Heimatstadt in der Slowakei, wird seit einigen Jahren ein satirisches Theaterstück aufgeführt, welches zu seinen Ehren geschrieben wurde. «Tourminator» heisst es – in Anlehnung an seine inzwischen fünf Siege der Tour-de-France-Punktewertung – und ist gespickt mit Anekdoten, die allesamt auf Kosten Sagans gehen. Als er bei der Premiere im Saal anwesend war, lachte er von allen Zuschauern am lautesten über die bisweilen grenzwertigen Witze.

Im Netz kursieren unzählige Videos, auf welchen die ausgezeichneten Fahrkünste des 27-Jährigen zu bestaunen sind. Sagan fuhr zunächst Mountainbike und lernte dort den perfekten Umgang mit dem Zweirad. Es gibt keinen anderen Profi im Fahrerfeld, der sein Arbeitsgerät auch nur annähernd so gut beherrscht wie der Slowake. Er ist ein eigentlicher Artist, der auch im Zirkus auftreten könnte. Sein Jugendtrainer Peter Zanicky sagte einst: «Bei ihm bildet das Rad faktisch eine Einheit mit dem Körper.»