Donald Trump mag keine alten Baseballspiele mehr sehen – US-Virologe schlägt baldige Rückkehr des US-Sports vor

Donald Trump hat genug. «Ich habe es satt, mir 14 Jahre alte Baseballspiele im Fernsehen anzuschauen», sagte der US-Präsident diese Woche an einem seiner täglichen Briefings. «Wir brauchen unseren Sport zurück.» Damit sprach Trump wohl Millionen seiner Landsleute aus der Seele.

In den USA ist der Profi-Sport eine besonders süsse Verkörperung des American Dream. Footballer, Basketballer und Baseballspieler sind Helden der Popkultur, das Wort von Athleten wie Lebron James oder Tom Brady hat auch in politischen Fragen Gewicht. Das Wichtigste aber: Im Land mit den meisten Corona-Erkrankungen weltweit würde der Sport den Menschen jene Ablenkung bringen, die sie so dringend herbeisehnen.

Am Dienstag gab Donald Trump den sportverrückten Amerikanern neue Hoffnung. Für sein Beratergremium zu Covid-19 präsentierte er einige prominente Neuzugänge aus der Sportwelt. Darunter sind etwa die NFL- und NBA-Beauftragten Roger Goodell und Adam Silver sowie Robert Kraft, millionenschwerer Boss der New England Patriots. Der Auftrag an das Beraterpanel ist klar: Es soll Lösungen finden, damit die grossen Sport-Ligen möglichst bald ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen können.

Wie die Klubs den Ausweg aus der Krise meistern könnten, skizzierte am Mittwoch der Immunologe Anthony Fauci. Der 79-Jährige gilt in den USA als eine der wichtigsten Figuren im Kampf gegen das Coronavirus. Wenn er spricht, hören die Amerikaner zu. Besonnen, rational und frei von Übertreibungen hat sich Fauci als Berater in den letzten Monaten sogar das Vertrauen von Donald Trump verschafft, der seine kritische Einstellung gegenüber der Wissenschaft immer mal wieder durchscheinen lässt. Nicht selten widerspricht der Virologe dem US-Präsidenten auch in aller Öffentlichkeit.