Tatort Fahrerlager an der Strecke in Jerez de la Frontera. Die letzten Tests vor dem Saisonstart stehen an. Alle sind mit den Höllenmaschinen da, die sie beim Saisonstart (18. März in Katar) einsetzen werden. Der erste Moment der Wahrheit.

Für Dominique Aegerter ist es eine bittere Wahrheit. Der 27-Jährige hat die bestmögliche Maschine (KTM). Aber er fährt hinterher. Nur Rang 24 an diesem zweiten Testtag. 1,4 Sekunden hinter der Bestzeit. Bitter für einen, der die Erfahrung, das Talent und das Material hat, um in der Moto2-WM um Siege zu fahren.

Das Problem ist ein «weicher» Faktor: Aegerter sagt: «Es wird alles zu viel für mich. Ich bekomme einfach den Kopf nicht frei. Ich werde mich an einen Mentaltrainer wenden.» Deshalb wirkt er wie 10 Jahre gealtert. Aus dem Rock ’n’ Roller, dessen Markenzeichen eine fröhliche Unbekümmertheit war, ist ein nachdenklicher junger Mann geworden.

Nächtelang wachgeblieben

Weil sein Team den Hauptsponsor verloren hat, musste er zusammen mit seinem Manager Robert Siegrist über die Wintermonate die Finanzierung der Saison 2018 stemmen. «Wir haben rund 700 000 Franken des Gesamtbudgets von 1,2 Millionen organisiert», sagt Aegerter. «Wenigstens kann ich wieder schlafen.

Im Dezember und Januar bin ich ganze Nächte wach geblieben. Bis zur letzten Saison war ich einfach nur Fahrer und musste mich um nichts kümmern. Jetzt hängt so vieles an mir, dass ich meinen Bruder Kevin angestellt habe, damit er mir den Rücken freihält.» Aegerter bezeichnet sich als sparsamen Menschen mit bescheidenem Lebensstil. «Ich bin geschockt, wenn ich jetzt sehe, was das alles kostet.»

Trotz Crowdfunding kein Einkommen

Aegerter nimmt eine Liste hervor. Geht Punkt für Punkt durch. Übersee-Flüge, Tests, Hotels, Maschine, Ersatzteile, Mietwagen und so weiter und so fort. Das hat früher alles das Team bezahlt. «Jetzt muss ich dafür mit meinen persönlichen Sponsoren aufkommen.» Auch die 250 000 Franken, die er mit dem erfolgreichsten Crowdfunding der Sportgeschichte eingenommen hat, kommen in den Topf.