Im ersten Teil der Dokumentation ist Hischier noch einer von vielen. Es geht um die «Draft Lottery», in der per Los bestimmt wird, welches der nicht für die Playoffs qualifizierten Teams den Nummer-1-Pick erhält. Je schlechter das Team in der Saison war, desto grösser sind die Chancen auf einen frühen Pick. Dennoch läuft am Ende alles auf Glück hinaus. Die Chancen, dass New Jersey tatsächlich den ersten Pick bekommt, lagen bei 8,5 Prozent. Und dennoch hat es geklappt.