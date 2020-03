Diese Fragen beschäftigen weiter: Titel für den ZSC? Aufstieg für Kloten?

«Komisch». Es ist dieses eine Wort, das immer wieder fällt. Wenn Spieler und Trainer versuchen, ihre Gefühle in Worte zu fassen. Es ist Donnerstagmorgen in Zürich Oerlikon, um 10.04 Uhr haben die ZSC-Spieler erfahren, dass die Saison abrupt endet. Es folgt eine kurze Diskussion. Dann beschliesst das Team, ein letztes Mal gemeinsam aufs Eis zu gehen. «Ein bisschen <chneble>, wie früher», sagt Chris Baltisberger später, als er in den Katakomben steht. Und fügt an: «Ich habe ein kleines Déja-Vu. Vor einem Jahr standen wir auch hier und mussten unser Ende erklären – weil wir als Titelverteidiger die Playoffs verpassten.»