Die wundersame Auferstehung des FC Zürich unter Massimo Rizzo

Hat Massimo Rizzo das Zeug, eine Dauerlösung als FCZ-Trainer zu werden? Ist der FC Basel nach interessanten Transfers wieder der ernsthafte Titelanwärter, der er bis 2017 jahrelang gewesen ist? Diese beiden Fragen brennen den Fans und den Experten vor dem Klassiker auf den Nägeln, der elf Tage zuvor wegen Coronafällen beim FCB kurzfristig verlegt worden ist. Als die 95 unterhaltsamen, nicht aber hochklassigen Minuten vorbei sind, lautet die eine Antwort Ja, die andere Nein.

Nach drei 0:4-Niederlagen in der letzten Saison gegen diesen Gegner lässt der FCZ dieses Mal nur einmal etwas zu; als der junge Basler Joker Tician Tushi in der 94. Minute mit einem Kopfball das Tor knapp verfehlt. So bleibt es beim 1:0, das Antonio Marchesano 24 Sekunden nach der Pause nach einer Flanke von Assan Ceesay erzielt hat und die Zürcher zum FCB aufschliessen lassen. Gut hörbar im leeren Letzigrundstadion ist, wie Ciriaco Sforza zum vierten Offiziellen sagt: «Das war doch klar die Hand!» Tatsächlich: Mit dem Kopf ist der Tessiner nicht am Ball gewesen und der Torschütze sagt denn auch: «Ich habe den Treffer mit der Schulter erzielt.» Marchesano spricht von der diszipliniertesten Leistung des FCZ seit Ewigkeiten.

Der FCB hat viel Ballbesitz, aber kein Tempo im Spiel

Vor der Partie hat der mit einem 4:1-Sieg in Vaduz gestartete Interimstrainer Massimo Rizzo die klare Direktive herausgegeben: «Safety First.» Und seine in unveränderter Besetzung angetretene Mannschaft setzt seine Vorgabe fast in Perfektion um. Die Basler haben zwar deutlich mehr Ballbesitz, 63:37 Prozent, aber gefährlich tauchen sie mangels Tempo bis in die Nachspielzeit kein einziges Mal vor dem FCZ-Tor auf. Auffallend ist, wie die beiden Zürcher Offensivspieler Aiyegun Tosin und Benjamin Kololli im 4-4-1-1-System die Korridore auf den Flügeln schliessen; ein Bild, das unter Rizzo-Vorgänger Ludovic Magnin nicht zu sehen gewesen ist.