Die Vorschläge des Ifab im Bereich »Erhöhung der effektiven Spielzeit» sind allerdings umso radikaler – eine «leise Revolution», von welcher der technische Direktor David Elleray im Times-Interview sprach, sieht wahrlich anders aus. Auch deshalb werden die meisten Aspekte davon unter dem Punkt «Offen zur Diskussion» erläutert.

Zentraler Vorschlag ist dabei, die Uhr immer dann anzuhalten, »wenn der Ball außerhalb des Spielfelds ist» (ähnlich wie beim Eishockey). Würde man an der bisherigen Spielzeit von zwei Halbzeiten mit je 45 Minuten festhalten, soll dies in den letzten fünf Minuten des ersten und in den letzten zehn Minuten des zweiten Durchgangs geschehen. Weil laut Ifab in diesen Phasen «die Spieler am wahrscheinlichsten auf Zeit spielen.»

Alternativ zu dieser Hybrid-Methode steht die Verkürzung der Spielzeit auf zweimal 30 Minuten und das Anhalten der Spieluhr während der gesamten Partie. Der Vorteil dieser vom Ifab als «radikale Veränderung» bezeichneten Lösung: Jedem Verein stünde in jedem Wettbewerb und in jedem Spiel die gleiche effektive Spielzeit zur Verfügung.

Zeitspiel im Fussball – eine witzige Angelegenheit: