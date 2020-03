Die Skisaison endet vorzeitig

Am Samstagmorgen hätte der Weltverband FIS informieren wollen. Am Freitagabend preschte der italienische Verband Fisi vor und teilte mit, dass der Weltcup-Final in Cortina d’Ampezzo in zwei Wochen wegen der Corona-Epidemie abgesagt werde. Der Entscheid kommt wenig überraschend, da die Region Venetien, in der Cortina liegt, vom Corona-Virus stark betroffen ist. Bereits in der letzten Woche wurde deshalb die Massnahme ergriffen, dass bei einer möglichen Austragung keine Zuschauer zugelassen wären.

In den letzten Tagen schien eine Verlegung nach Skandinavien realistisch. Kvitfjell und Are – an diesem und am nächsten Wochenende ohnehin Austragungsorte von Weltcuprennen – signalisierten Bereitschaft, den Saisonabschluss durchführen zu können. In Skandinavien ist das Virus zwar angekommen, nur ist die Verbreitung aktuell geringer. Das Regelwerk hätte eine kurzfristige Verlegung jedoch nicht zugelassen. Am Freitagabend offizialisierte die FIS schliesslich den Entscheid per Mitteilung. «Die Gesundheit der Athleten, des Staffs und der Öffentlichkeit haben höchste Priorität», sagte Präsident Gian Franco Kasper.



Hattrick für Beat Feuz

Ohne Weltcup-Final stehen bei den Männern nur noch zwei Stationen auf dem Programm. In Kvitfjell bestreiten sie an diesem Wochenende Abfahrt und Super-G, in Kranjska Gora folgt in einer Woche ein Riesenslalom und ein Slalom. Das verfrühte Saisonende kommt Beat Feuz entgegen. In der Abfahrtswertung hat der Emmentaler vor dem Rennen von Kvitfjell 104 Punkte Reserve auf den Deutschen Thomas Dressen. In einem Rennen (Sieg: 100 Punkte), kann Feuz also nicht mehr eingeholt werden. Damit holt er zum dritten Mal in Folge die kleine Kristallkugel in der Abfahrt.