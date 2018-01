Als er anderntags mit seinem Calvaro hinter dem Deutschen Uli Kirchhoff die Silbermedaille in der Einzelwertung gewann, hielt er selbstverständlich Wort. Beim Ausritt aus der Arena traf er den besagten Journalisten und rief ihm – hoch zu Ross – zu, dieser möge sich doch bitte sofort um die entsprechende Adresse kümmern.

Einige Tage nach seiner Einzel-Goldmedaille mit Quinta an den Europameisterschaften 1993 in Gijón sassen wir zusammen bei ihm im Garten in Neuendorf SO, als es an der Haustüre klingelte. Draussen an der Türe stand eine junge Studentin, die für eine soziale Institution auf Geldsuche war.