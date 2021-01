Die Schweizer Nati steckt am Flughafen in Zürich fest: Schafft sie es noch rechtzeitig zum WM-Auftaktspiel?

«Wir stehen immer noch auf dem Rollfeld», schreibt Pressechef Marco Ellenberger um 8.52 Uhr. «Airport ist wegen des Schneefalls zu. Wir hoffen, dass wir um 9.30 Uhr losfliegen können. So oder so wird es sportlich.» Denn die Flugzeit nach Kairo beträgt mindestens vier Stunden. Und wer schon mal den Moloch am Nil besucht hat, weiss, wie stockend der Verkehr auf den Strassen bisweilen fliesst. Kurz: Den Schweizer Handballern bleiben nach der Landung in Ägypten maximal vier Stunden, ehe die Partie gegen Österreich angepfiffen wird.