Die Prognosen zum Start: «Frust überwinden – und an den Fussballgott glauben!»

Young Boys Rang 1, 31 Punkte – noch immer viel Luft nach oben

Das wird sich nun ändern. Und YB mit jeder Woche stärker. Denn noch immer können viele Spieler in der Mannschaft einiges besser machen. Worauf darf die Konkurrenz also noch hoffen? Dass Nsame YB doch noch verlässt? Oder die Berner vielleicht plötzlich ein Europacup-Märchen schreiben (Ende Februar: Sechzehntelfinal gegen Leverkusen) und abgelenkt sind? Die Hoffnung stirbt bald.

Manchmal täuscht der erste Eindruck. Eine spannende Schweizer Meisterschaft? So sah es zwar in den ersten Wochen aus. Doch das lag nur daran, weil YB noch nicht rund lief. Überlegene Spiele wurden doch noch vergeigt, die Chancenauswertung war lange miserabel. Und Top-Torjäger Nsame plötzlich ausser Form.

Die Erinnerungen an das Sommertheater von Basel (Rücktritt Sportchef Zbinden, Abgang Alex Frei) sind langsam verblasst. Eine Frage aber bleibt: Kann Ciriaco Sforza den FCB wirklich wieder zu alter Stärke zurückführen? Die Zweifel waren sowieso schon gross. Und sie werden nicht kleiner. Die von Sforza lange ersehnte Vorbereitungs-Phase hat der FCB nun hinter sich. Doch die Beziehung zwischen Sforza und Basel gemahnt eher an eine kühle Liaison als an eine traute Liebesgeschichte. Ob sich das ändert? Es ist mehr als fraglich.

Die Bosse haben anfangs der Saison nach der Transferoffensive die Ziele klar angesprochen («mit diesem Kader müssen wir Meister werden»). Nur: Ein funktionierendes Team sind die Einzelmasken nicht. Nie war das so deutlich zu sehen wie im Spitzenspiel gegen YB vor Weihnachten.

Prognose: Der FCB wird im Kampf um Rang 2 hart bedrängt. Sforza ist spätestens Ende 2021 nicht mehr Trainer.

FC St.Gallen

Rang 3, 23 Punkte – die Maschinerie kommt wieder in Schwung