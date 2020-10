Die Ohnmacht im Spitzensport nimmt zu: Berner Sportklubs kritisieren die kantonale Regierung

(chm) Die Zürcher Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli schaut etwas neidisch nach Bern: Ihr Amtskollege Pierre Alain Schnegg konnte in Eigenregie entscheiden, dass in Bern keine Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten mehr stattfinden. Rickli würde Grossveranstaltungen ebenfalls gerne verbieten. Das entscheidet jedoch die Gesamtregierung; sie tagt am Mittwoch. Noch am Sonntag wollte der Bundesrat mit neuen nationalen Massnahmen dem «Gstürm» ein Ende setzen und das Zusammenspiel zwischen Bund und Kantonen verbessern. Grossveranstaltungen verbot er nicht, und dennoch stehen sie nun auf dem «Prüfstand», wie Michael Jordi, Generalsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren sagt: «Mehrere Kantone werden die Bewilligungspraxis nun neu anschauen.» Nebst der epidemiologischen Lage und der Belastung des Contact-Tracing spiele neu auch die Kohärenz eine Rolle: «Wie gehen Einschränkungen im privaten Raum und Grossveranstaltungen zusammen?», fragt Jordi. In St. Gallen und Baselland beraten die Behörden heute über Verschärfungen. Der Aargau gab gestern Einschränkungen bei Clubs und Bars bekannt. Grossveranstaltungen erlaubt er aber weiterhin. Es seien keine Probleme mit Ansteckungen in den Stadien bekannt. Lukas Engelberger, Gesundheitsdirektor im Kanton Basel-Stadt sagt, es werde sich in den nächsten Tagen zeigen, ob Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Leuten weiterhin bewilligt werden. In der Zentralschweiz herrscht Gelassenheit. In Luzern werde die Situation laufend analysiert, derzeit seien bei den Grossveranstaltungen jedoch keine Einschränkungen vorgesehen. Gleich tönt es in Zug. Die Erfahrungen mit den Schutzkonzepten bei den Spielen des EV Zugs seien gut, die Auflagen und Schutzkonzepte würden eingehalten.