Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic und SVP-Nationalrat, übernimmt von Jean-Philippe Rochat den Vorsitz im Bewerbungskomitee für Olympische Winterspiele 2026 in der Schweiz.

Der Waadtländer Rochat war in den letzten Wochen in Westschweizer Medien wegen seines Erscheinens in den sogenannten «Panama-Papers» massiv in die Kritik geraten.

Will man Gerüchten Glauben schenken, wurde die Kampagne gegen ihn ausgerechnet von einem ehemaligen Mitstreiter im Komitee «Sion 2026» orchestriert.

Federer und Spuhler sollen helfen

Andererseits ist es ein Versuch, der Olympiabewerbung einen gesamtschweizerischen Anstrich zu verleihen und den nur lokal bekannten Rochat mit einer national geläufigen Persönlichkeit zu ersetzen.

Das OK ist in den letzten Wochen übrigens auf der Suche nach prominenter Unterstützung für eine Schweizer Kandidatur auch noch ganz andere Namen angegangen. Roger Federer etwa oder den erfolgreichen und beliebten Bahnunternehmer Peter Spuhler.

Swiss Olympic und Kandidatur

Jürg Stahl wird sich künftig neben seinem politischen Engagement als Nationalrat vollumfänglich Swiss Olympic und der Kandidatur widmen. Er hat das Arbeitsverhältnis als Direktionsmitglied mit dem Versicherer Groupe Mutuel deshalb aufgelöst.