Wenn die Russen dieses Jahr eine Schwäche haben, dann am ehesten in der Verteidigung. Es ist eine solide Mischung aus erfahrenen NHL- und KHL-Spielern. Aber der ganz grosse Star fehlt. Fast der bekannteste Name ist Michail Sergatschow. Der 20-Jährige wurde 2016 von Montreal in der ersten Runde gedraftet, ist nun aber seit zwei Jahren Stammspieler der Tampa Bay Lightning.

Andrei Wasilewski ist einer der besten Torhüter der NHL. An der WM will er das bittere Playoff-Out mit Tampa vergessen machen. Ilja Sorokin war einer der besten, wenn nicht der beste Torhüter der KHL-Saison. Und Nummer 3 Alexander Georgijew soll bei den Rangers einst Henrik Lundqvist ersetzen. Besser kann ein Trio für eine WM kaum sein.

Auch der Sturm ist bei der «Tre Kronor» gut besetzt. Allerdings nicht ganz so gut wie die anderen Positionen. Elias Lindholm, Elias Pettersson und William Nylander gehen als Stars durch – auch wenn letzterer eine schwache Saison spielte. Sonst besteht die Mannschaft zwar mehrheitlich aus NHL-Spielern, aber aus keinen, die in ihren Mannschaften Spitzenpositionen einnehmen.

Henrik Lundqvist ist zwar schon 37, aber noch kein bisschen müde. Der Altstar der New York Rangers will eine durchzogene Saison mit einer weiteren WM-Goldmedaille versöhnlich abschliessen. Er muss das schwedische Team allerdings nicht im Alleingang tragen: Mit Jacob Markström (Vancouver Canucks) und Jhonas Enroth (Örebrö) sind zwei weitere starke Torhüter im Aufgebot. Ersterer ist allerdings leicht angeschlagen.

Tor:

Die Torhüter waren bei der Schweiz noch selten ein Problem. Das Duo Leonardo Genoni/Reto Berra hat schon letztes Jahr wunderbar funktioniert. Beide können auf internationalem Niveau Spiele stehlen. Mit Robert Mayer ist eine Nummer 3 dabei, die schon internationale Erfahrung hat und bei einem Notfall-Szenario auch übernehmen könnte.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Verteidigung:

Dean Kukan hat abgesagt und wird die Nationalmannschaft nicht verstärken. Aber auch so ist die Defensive schon sehr gut besetzt. Mit Roman Josi hat man einen der besten Verteidiger der Welt in den eigenen Reihen. Yannick Weber kann auch mal etwas Härte reinbringen. Raphael Diaz spielte zuletzt an der WM immer stark. Der erstaunliche Youngster Janis Moser erinnert schon etwas an sein Vorbild Josi. Und Romain Loeffel, Joel Genazzi, Lukas Frick und Michael Fora haben sich an Weltmeisterschaften schon allesamt bewiesen.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Sturm:

Der Schweizer Sturm ist besser besetzt als in früheren Jahren, aber im Vergleich zum letzten Jahr vermisst man die NHL-Cracks Timo Meier, Nino Niederreiter und Sven Andrighetto, sowie Center Enzo Corvi natürlich schon. Gerade Niederreiter und Meier haben viel Durchschlagskraft vor dem Tor und an den Banden mitgebracht, die man nun etwas vergeblich sucht.

Dafür ist es eine technisch versierte und läuferisch starke Mannschaft. Besonders gespannt darf man auf das WM-Debüt der zwei jungen Center Nico Hischier und Philipp Kurashev sein. Nach Grégory Hofmann muss dieses Jahr auch Lino Martschini noch beweisen, dass er seine Tore auch auf internationalem Niveau schiessen kann. Bald soll auch noch Sven Andrighetto zur Mannschaft stossen, was die Schweiz natürlich noch gefährlicher machen würde.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Gesamtbewertung:

12/15 ⭐

Tschechien

Tor:

Es ist noch nicht ganz klar, wer vom Trio Patrik Bartosak, Simon Hrubec und Jakub Kovar die Nummer 1 Tschechiens wird. Alle haben gute Saisons in der KHL, respektive der tschechischen Liga gespielt. In den Testländerspielen hat aber noch keiner wirklich überzeugt. Gut möglich, dass Nationaltrainer Milos Riha abwechseln wird.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Verteidigung:

Die tschechischen Verteidiger strotzen nicht gerade von Offensivpower, aber die meisten sind gross und schwer, und werden den gegnerischen Stürmern das Leben äusserst schwer machen. Der bekannteste Name in der Hintermannschaft ist Radko Gudas von den Philadelphia Flyers. Er ist der einzige NHL-Stammverteidiger bei den Osteuropäern.

Bewertung: ⭐⭐⭐

Sturm:

Die ganz grossen Stars sind nicht dabei. Doch Tschechiens Sturm ist extrem ausgeglichen und gespickt mit NHL-Stammspielern, angeführt von Jakub Voracek (Philadelphia Flyers). Auf den erst 19-jährigen Filip Chytil, Center bei den New York Rangers, darf man ebenfalls gespannt sein. Und Dominik Kubalik ist dem Schweizer Hockey-Fan natürlich bestens bekannt. Der Flügel geht als National-League-MVP in die WM und will sich für die NHL aufdrängen.

Bewertung: ⭐⭐⭐⭐

Gesamtbewertung:

10/15 ⭐

Österreich