Die Maglia Rosa im Visier: die Favoriten der 103. Giro d'Italia auf dem Prüfstein

Geraint Thomas

Obwohl er die Tour de France 2019 als Zweiter und ein Jahr zuvor sogar als Sieger beendet hatte, wurde Geraint Thomas von seinem Team Ineos überraschend nicht für die diesjährige Frankreich-Rundfahrt aufgeboten. Nach sehr mässigen Resultaten zu Beginn des Saisonneustarts im August hat Thomas zuletzt mit Platz 2 am Tirreno-Adriatico und dem 4. Rang im WM-Zeitfahren in Imola aufsteigende Form bewiesen. Mit seinen Qualitäten im Zeitfahren und am Berg wird der 34-jährige Brite ein ganz heisser Kandidat auf den Giro-Sieg sein. Simon Yates

2018 dominierte Simon Yates den Giro lange Zeit nach Belieben. Während zwölf Etappen trug er die Maglia rosa und liess sich dreimal als Tagessieger feiern, ehe er am drittletzten Tag komplett einbrach und aus den Top Ten fiel. Wenige Monate später gewann Yates die Vuelta. Nach einer ansprechenden Saison 2019 mit zwei Etappensiegen an der Tour de France soll es für den 28-Jährigen vom australischen Team Mitchelton-Scott nun endlich mit dem Gesamtsieg am Giro klappen. Sein grosses Problem dürften die vielen Zeitfahren sein, die nicht zu seinen Stärken gehören. Jakob Fuglsang

Seit 2013 fährt Jakob Fuglsang für Astana und vertrat seither regelmässig die Farben des Teams an den dreiwöchigen Rundfahrten. Auf das Podest hat es der Däne in einer Grand Tour allerdings noch nie geschafft. Der 7. Platz an der Tour de France 2013 war sein bislang bestes Ergebnis. Bei seiner einzigen Teilnahme am Giro d’Italia erreichte Fuglsang vor vier Jahren den 12. Gesamtrang. Nun strebt der Sieger der diesjährigen Lombardei-Rundfahrt nach Höherem. Mit Miguel Ángel López, Tour-Sechster 2020, weiss Fuglsang einen Edelhelfer an seiner Seite. Vincenzo Nibali

Er ist die grosse Hoffnung der Italiener, wie eigentlich immer, wenn Vincenzo Nibali beim Giro am Start steht. Bei all seinen sechs Teilnahmen seit 2010 fuhr der bald 36-jährige Sizilianer aufs Podest, 2013 und 2016 sogar als Sieger. Im vergangenen Jahr wurde Nibali nur vom ecuadorianischen Überraschungsmann Richard Carapaz geschlagen. Zuletzt beklagte sich der «Hai von Messina», der schon alle drei grossen Landesrundfahrten gewonnen hat, bei der Heim-WM in Imola allerdings über fehlende Form. Sein grosser Trumpf ist seine Erfahrung. Peter Sagan