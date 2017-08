Luca Thaler (23) Torhüter, FC Wettswil-Bonstetten:

«Ich träume davon, dass wir möglichst früh, am besten nach vier oder fünf Minuten, spätestens aber in der zehnten Minute das Führungstor schiessen. Damit überraschen wir den FC Basel und bringen ihn aus seinem Konzept. Von da an stehen wir hinten rein und wehren alles ab, mauern komplett. Da unser Platz nicht allzu breit ist, wird das gehen. Weil der FCB aber doch immer wieder durchkommt, muss einer unserer Verteidiger in letzter Sekunde auf der Linie klären.