Die Handball-Nati und der Weg, den Köbi Kuhn gewählt hat

Bevor Suter vor viereinhalb Jahren das Amt übernahm, war der Schweizer Handball längst in der Bedeutungslosigkeit versunken. Es herrschte bestenfalls Halbprofitum. Was den Ausnahmekönner Andy Schmid dazu veranlasste, seine eh schon knappe Freizeit nicht weiter mit Freizeitsportlern zu verbringen.

«Wir werden nie so gut sein, wie Brasilien. Aber in Sachen Teamgeist können wir besser, können wir Weltklasse sein.» Der verstorbene Fussball-Nationaltrainer Köbi Kuhn wiederholte diesen Satz immer wieder, fast mantraartig. Es scheint, als hätte der aktuelle Handball-Nationaltrainer Michael Suter auch zugehört.

Die Mission Nationalmannschaft sei zum Scheitern verurteilt, hörte Suter immer wieder. Schliesslich seien vor ihm hochdekorierte Trainer wie Rolf Brack, in Deutschland der «Handball-Professor», gescheitert. Aber Suter liess sich nicht verunsichern. Im Gegenteil. Suter ist Patriot. Er ist besessen von Handball. Und er war schon als Lehrer der Mann für die besonderen Herausforderungen. Suter unterrichtete im Kanton Zürich die 20 schwierigsten Schüler pro Jahrgang. Das tun sich nicht viele Lehrer freiwillig an.

Aber Suter will mehr. Er will an die WM. Nur wird den Schweizern wegen Corona die Chance genommen, sich via Barrage gegen Island für die Titelkämpfe in Ägypten zu qualifizieren.

48 Stunden vor dem ersten WM-Auftritt rücken die Schweizer für die USA nach. Dann die strapaziöse Reise am Spieltag nach Gizeh. Und weil die Schweiz 26 Jahre nach ihrem letzten WM-Auftritt gegen Österreich gewinnt, wird es ein Tag für die Ewigkeit. Aber auch die weiteren Auftritte gegen die WM-Favoriten Norwegen (25:31) und Frankreich (24:25) verblüffen die Fachwelt und zeugen von einer beeindruckenden Entwicklung im Vergleich zur EM im letzten Jahr.

Weltmeisterlich bei der Organisation und dem Teamspirit

Die Schweiz wird kaum je die Dichte an herausragenden Individualisten haben wie sie die Franzosen haben. Aber die Schweizer Handballer haben den Anspruch, punkto Organisation und Teamspirit weltmeisterlich zu sein. Mannschaftliche Geschlossenheit, das ist ihr Weg. Der helvetische Weg, der bei jedem Erfolg einer Schweizer Mannschaft im Teamsport am Ursprung steht. Davon rücken die Handballer nicht ab. Egal, wie gross die Verlockung an einer WM ist, sich als Individualist zu profilieren.