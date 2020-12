Die Gruppenphase der Champions League ist spannend wie seit Jahren nicht mehr – das ist die Ausgangslage

Den Fussballfans stehen heute Dienstag und am Mittwoch spannende Abende auf der höchsten Ebene des Klubfussballs bevor. Nur in drei der acht Gruppen stehen beide Teilnehmer der K.-o.-Phase im kommenden Jahr bereits fest. Das sind in der Gruppe C Manchester City und der FC Porto, in der Gruppe E der FC Chelsea und der FC Sevilla sowie in der Gruppe G der FC Barcelona und Juventus Turin.

In den fünf übrigen Gruppen sind noch sieben Plätze zu vergeben. Am Verrücktesten präsentiert sich die Ausgangslage in der Gruppe B, in der morgen in den Partien zwischen Real Madrid und Mönchengladbach sowie Inter und Donezk noch alle Teams auf die Qualifikation für die Achtelfinals hoffen dürfen.