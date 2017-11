Europas größte Mixed Martial Arts-Serie We love MMA feierte 2016 eine grandiose Premiere in der Schweiz. Am 02. Dezember 2017 bauen die MMA-Kämpfer erneut den Oktagon in der St. Jakobshalle Basel auf. Für das große Mixed Martial Arts Spektakel reisen europäische Kämpfer und einige der besten Schweizer MMA Sportler an, um sich im Cage zu messen.